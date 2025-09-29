Language
    तरनतारन में पावरकॉम कर्मी की गोली मारकर हत्या, इस खतरनाक गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:20 PM (IST)

    तरनतारन जिले के नौशहरा पन्नूआं में पावरकॉम कर्मी निशान सिंह हैप्पी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार तीन नकाबपोश हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। विदेश में बैठे आतंकी लखबीर सिंह हरिके के साथी सत्ता नौशहरा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक निशान सिंह हैप्पी पावरकॉम में सब स्टेशन ऑपरेटर के तौर पर कार्यरत थे।

    तरनतारन में पॉवरकाम कर्मी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है।

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। जिले में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। जम्मू-कश्मीर-राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग स्थित कस्बा नौशहरा पन्नूआं के बस अड्डे पर पावरकॉम के कर्मी निशान सिंह हैपी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई।

    बाइक पर सवार होकर आए तीन नकाबपोश युवाओं ने वारदात को अंजाम दिया व फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सरहाली पुलिस मौके पर पहुंची। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    कस्बा नौशहरा पन्नूआं निवासी गुरमीत सिंह पावरकॉम में कार्यकर्त थे। जिनकी मौत के बाद उनके बेटे निशान सिंह हैपी (26) को नौकरी मिल गई। हैपी की ड्यूटी अमृतसर स्थित पावरकॉम में सब स्टेशन ऑपरेटर के तौर पर चली आ रही थी।

    रविवार की रात को करीब 7.40 बजे हैपी ड्यूटी से वापस अपने घर के लिए जा रहा था। नौशहरा पन्नूआं के बस अड्डे की ओर से आए बाइक सवार तीन नकाबपोश युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने हैपी को रोका।

    इतनी देर में आरोपितों ने पिस्टलों से हैपी पर छह गोलियां दागीं। चार गोलियां लगने से सड़क पर लहुलुहान होकर गिरे हैपी को इलाज के लिए तरनतारन के निजी अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टरों ने हैपी को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी (आई) रिपुतपन सिंह, डीएसपी (आइ) सुखबीर सिंह संधू, सीआइए प्रभारी प्रभजीत सिंह गिल मौके पर पहुंचे। जिन्होंने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी।

    सत्ता नौशहरा ने ली जिम्मेदारी

    विदेश में बैठे आतंकी लखबीर सिंह हरिके के साथी सत्ता नौशहरा ने उक्त हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। इंटरनेट मीडिया पर डाली पोस्ट में कहा गया है कि गोपी नंबरदार व हैपी ने मिलकर हमारे भाई सुखविंदर का नुकसान करवाया था। सत्ता ने कहा कि हमारे नाम पर लोगों को डराकर पैसे वसूलता था।

    हमारा नाम बदनाम करने वालों का यही हशर होगा। उधर, एसएसपी डॉ. रवजोत ग्रेवाल का कहना है कि पोस्ट की जांच की जा रही है। थाना सरहाली में हत्या बाबत केस दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी है।