    लाल डोरा के अंदर आने वाली जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण शुरू

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 12:19 PM (IST)

    मेरा घर मेरा मान योजना की शुरुआत तरनतारन जिले से हुई। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने योजना के तहत लाल लकीर के अंदर आने वाली जमीन के मालिकाना हक के लिए प्रॉपर्टी कार्ड बांटे। मुंडियां ने कहा कि यह योजना लोगों को जमीन का मालिकाना हक देगी और दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में लागू होगी।

    तरनतारन में मेरा घर, मेरा मान योजना का शुभारंभ, प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किया गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को जिला तरनतारन से 'मेरा घर, मेरा मान' योजना की शुरुआत की।

    इस योजना के तहत लाल लकीर के अंदर आने वाली जमीन/संपत्ति के मालिकाना हक प्राप्त करने वाले हल्का तरनतारन के 11 गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए।

    मुंडियां ने कहा कि यह योजना लाल लकीर में रहने वाले लोगों को जमीन के मालिकाना हक प्रदान करेगी। यह दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड आपकी जमीन पर मालिकाना हक का स्पष्ट, डिजिटल और सरकारी प्रमाण होगा, जिससे बैंक में लोन प्राप्त करना आसान होगा।

    लाभार्थी अब बिना किसी डर के जमीन बेच सकेंगे। कैबिनेट मंत्री भुल्लर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार जनता को आवश्यक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। 'मेरा घर, मेरा मान' योजना से राज्य के हजारों परिवारों को लाभ मिलेगा।