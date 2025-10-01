लाल डोरा के अंदर आने वाली जमीन पर मिलेगा मालिकाना हक, प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण शुरू

जागरण संवाददाता, तरनतारन। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और लालजीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को जिला तरनतारन से 'मेरा घर, मेरा मान' योजना की शुरुआत की।

इस योजना के तहत लाल लकीर के अंदर आने वाली जमीन/संपत्ति के मालिकाना हक प्राप्त करने वाले हल्का तरनतारन के 11 गांवों के लाभार्थियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए गए।

मुंडियां ने कहा कि यह योजना लाल लकीर में रहने वाले लोगों को जमीन के मालिकाना हक प्रदान करेगी। यह दिसंबर 2026 तक पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड आपकी जमीन पर मालिकाना हक का स्पष्ट, डिजिटल और सरकारी प्रमाण होगा, जिससे बैंक में लोन प्राप्त करना आसान होगा।