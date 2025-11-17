Language
    तरनतारन: पिस्टल के बल पर मां-बेटी को बनाया बंधक, चेहरा ढककर आए लुटेरों ने गहने और नकदी लेकर फरार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:08 AM (IST)

    शनिवार शाम तरनतारन के वल्टोहा में दो लुटेरों ने एक दुकानदार के घर में घुसकर मां-बेटी को बंधक बनाया और डेढ़ लाख रुपये नकद और पांच तोले गहने लूट लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक लुटेरे की पहचान कर ली है और मामले की जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

    तरनतारन: पिस्टल के बल पर मां-बेटी को बनाया बंधक। सांकेतिक फोटो

    संवाद सूत्र, वल्टोहा (तरनतारन)। शनिवार शाम दो लुटेरे भिखीविंड निवासी दुकानदार ऋषि कक्कड़ के घर में दाखिल हुए। पिस्टल के बल पर मां-बेटी को पहले बंधक बनाया, फिर अलमारी से डेढ़ लाख रुपये की नकदी व पांच तोले गहने लूटकर फरार हो गए। घटना का पता चलते ही थाना भिखीविंड की पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में एक लुटेरे की पहचान हो गई है।

    ऋषि कक्कड़ ने बताया कि शनिवार शाम सात बजे वह पहुविंड रोड स्थित मनियारी की दुकान पर बैठा था। घर में पत्नी नंदनी कक्कड़ बेटी के साथ थी। कपड़े से चेहरा ढके दो लुटेरे घर में दाखिल हुए, एक के पास पिस्टल व दूसरे के पास दातर था। घर में दाखिल होते ही लुटेरों ने मेन गेट बंद कर दिया। फिर नंदनी कक्कड़ की कनपटी पर पिस्टल रखकर बेटी को कमरे में बंद कर दिया।

    लुटेरों ने घर की अलमारी की चाबियां लेकर डेढ़ लाख रुपये की नकदी व पांच तोले गहने लूट लिए। लुटेरे जब फरार हुए तो नंदनी ने पति को फोन करके पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही भिखीविंड के ड्यूटी अधिकारी जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली।

    ऋषि कक्कड़ ने पुलिस को बयान दर्ज करवाते हुए बताया कि लूट की वारदात को अंजाम देने वालों में पहुविंड निवासी विशाल कुमार था। पुलिस ने केस दर्ज करके विशाल के दूसरे साथी की पहचान लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी प्रीतइंद्र सिंह का कहना है कि आरोपितों को जल्द काबू कर लिया जाएगा।