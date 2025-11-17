तरनतारन: पिस्टल के बल पर मां-बेटी को बनाया बंधक, चेहरा ढककर आए लुटेरों ने गहने और नकदी लेकर फरार

संवाद सूत्र, वल्टोहा (तरनतारन)। शनिवार शाम दो लुटेरे भिखीविंड निवासी दुकानदार ऋषि कक्कड़ के घर में दाखिल हुए। पिस्टल के बल पर मां-बेटी को पहले बंधक बनाया, फिर अलमारी से डेढ़ लाख रुपये की नकदी व पांच तोले गहने लूटकर फरार हो गए। घटना का पता चलते ही थाना भिखीविंड की पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में एक लुटेरे की पहचान हो गई है।

ऋषि कक्कड़ ने बताया कि शनिवार शाम सात बजे वह पहुविंड रोड स्थित मनियारी की दुकान पर बैठा था। घर में पत्नी नंदनी कक्कड़ बेटी के साथ थी। कपड़े से चेहरा ढके दो लुटेरे घर में दाखिल हुए, एक के पास पिस्टल व दूसरे के पास दातर था। घर में दाखिल होते ही लुटेरों ने मेन गेट बंद कर दिया। फिर नंदनी कक्कड़ की कनपटी पर पिस्टल रखकर बेटी को कमरे में बंद कर दिया।

लुटेरों ने घर की अलमारी की चाबियां लेकर डेढ़ लाख रुपये की नकदी व पांच तोले गहने लूट लिए। लुटेरे जब फरार हुए तो नंदनी ने पति को फोन करके पूरी जानकारी दी। सूचना मिलते ही भिखीविंड के ड्यूटी अधिकारी जसवंत सिंह मौके पर पहुंचे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कब्जे में ली।