तरनतारन में युवक ने मामा की बेटी से रचाई थी शादी, ढाई महीने बाद घर में घुसे चार हथियारबंद, गोलियों से भूना

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पंजाब के सरहदी जिले तरनतारन में थाना झब्बाल के अंतर्गत आते गांव पंजवड़ में रविवार की रात को घर में दाखिल होकर अमृतपाल सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। जबकि उसके पिता कश्मीर सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। करीब ढाई माह पहले अमृतपाल सिंह ने रिश्तेदारी में लगते मामा की लड़की के साथ प्रेम विवाह करवाया था। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पड़ताल शुरु कर दी है।

सब डिविजन तरनतारन के डीएसपी सुखबीर सिंह ने बताया कि परिवार के बयान दर्ज करके हत्यारों खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेहनत-मजदूरी करने वाले परिवार से संबंधित कश्मीर सिंह के लड़के अमृतपाल सिंह ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद रिश्तेदारी में लगते मामा की लड़की के साथ प्रेम विवाह करवाया था।