6000 करोड़ के ड्रग्स मामले में SIT के सामने पेश नहीं हुए बिक्रम मजीठिया, पूर्व DSP भोला संग होना था आमना-सामना

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के सबसे चर्चित करीब 6000 करोड़ रुपये के अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) द्वारा पूछताछ के लिए जारी समन के बावजूद राज्य के पूर्व मंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम मजीठिया व्यक्तिगत रूप से पेश होने नहीं पहुंचे। उनके स्थान पर सोमवार सुबह उनके वकील अर्शदीप सिंह कलेर पुलिस लाइन स्थित जांच टीम के दफ्तर पहुंचे और कानूनी पक्ष रखा।

राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम ने आज पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को तलब किया था। इस दौरान मामले में पहले से नामजद और पुलिस विभाग से बर्खास्त पूर्व डीएसपी जगदीश भोला को भी लाया गया था। दोनों मुख्य चेहरों को आमने-सामने बैठाकर कड़े सवालों की बौछार की जानी थी और उनके बयानों का मिलान किया जाना था।