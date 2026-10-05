आंख की झपकी लगते ही जालंधर-पठानकोट हाईवे पर टकराए टैंकर और कंटेनर, केबिन में एक घंटे तक तड़पता रहा चालक

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर-पठानकोट हाइवे पर पंजाबी बाग के पास सोमवार सुबह करीब 4.30 बजे टैंकर और कंटेनर की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर के बाद कंटेनर चालक केबिन में फंस गया और करीब एक घंटे तक बाहर नहीं निकल सका।

बताया जा रहा है कि टैंकर श्रीनगर से पानीपत जा रहा था, जबकि कंटेनर जालंधर से जम्मू की ओर जा रहा था। पंजाबी बाग के पास पहुंचने पर टैंकर चालक को कथित तौर पर नींद की झपकी आ गई। जैसे ही आंख लगी, टैंकर डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ चला गया। जिसके बाद सामने से आ रहे कंटेनर से टकरा गया।