ED का DGP को लिखे पत्र का मामला, हाईकोर्ट का CBI को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश, दो महीने में रिपोर्ट तलब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पंजाब के डीजीपी को भेजे गए पत्र के मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी किए है। कोर्ट ने सीबीआई को मामला दर्ज कर दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।

ईडी द्वारा उठाए गए विभिन्न मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर एडवोकेट निखिल सराफ ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि ईडी के पत्र में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।

ऐसे में मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि ईडी द्वारा उठाए गए सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि जांच पंजाब पुलिस और पंजाब विजिलेंस के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त रहकर की जा सके।