‘बिग बॉस’ में एंट्री से पहले ही कर दी इंफ्लूएंसर की हत्या, मैड संधू हत्याकांड में बड़ा खुलासा

जागरण संवाददाता, अमृतसर। इन दिनों अमृतसर के मेकअप आर्टिस्ट व इंफ्लूएंसर मैड संधू की हत्या चर्चा का विषय बनी हुई है। हर दिन इस हत्याकांड में नया मोड़ आ रहा है। अब एक नया खुलासा हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है।

अभी तक पुलिस के हाथ हत्या का कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस अपनी हरसंभव कोशिश कर रही है और इस कड़ी में अब तक 37 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं। 'बिग बॉस' में जाने वाले थे मैड संधू मेकअप आर्टिस्ट और इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय मधुसूदन उर्फ मैड संधू की अभिनेता सलमान खान के टीवी शो ‘बिग बास’ में एंट्री होने वाली थी। मैड संधू के परिवार के करीबी ने बताया कि उसे 29 अक्टूबर को मुंबई पहुंचना था।