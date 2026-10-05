चरित्र पर संदेह में दरिंदा बना पति, पत्नी को मना मायके से घर लाया और घोंट दिया गला

जागरण संवाददाता, दोदा (श्री मुक्तसर साहिब)। श्री मुक्तसर साहिब के गांव खिड़कियांवाला में चरित्र पर संदेह के चलते एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी का गला घोंटकर कत्ल करने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मृतका की पहचान गुरशविंदर कौर के रूप में हुई है, जबकि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपित पति नीला सिंह मौके से फरार हो गया।

थाना कोटभाई के एसएचओ राजबीर सिंह ने बताया कि पुलिस को दिए बयान में गांव खिड़कियांवाला के सरपंच तरसेम सिंह ने दर्ज कराया कि आरोपित नीला सिंह का शादी करीब 16 वर्ष पूर्व गुरशविंदर कौर निवासी नानकसर बस्ती कोटकपूरा के साथ हुआ था। दंपति के दो बच्चे- एक बेटा और एक बेटी हैं।