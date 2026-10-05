नवांशहर में मनाली से लौट रही टूरिस्ट बस फ्लाईओवर से गिरी, 4 की मौत; घायलों की सूची जारी

जागरण संवाददाता, नवांशहर। पंजाब के नवांशहर में बंगा के पास मजारी गांव के समीप सोमवार तड़के मनाली से घूमकर वापस लौट रही पर्यटकों व छात्रों से भरी एक तेज रफ्तार टूरिस्ट बस अचानक अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर से सीधे नीचे जा गिरी। इस हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। प्रशासन ने घायलों की सूची जारी की है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस बस में मुख्य रूप से लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) के छात्र और कुछ अन्य पर्यटक सवार थे, जो छुट्टियों का आनंद लेने के बाद लौट रहे थे। दुर्घटना सोमवार तड़के करीब 5 बजे के आसपास घटी।