    तरनतारन गोलीकांड में एक और की मौत, इन्फ्लुएंसर के वीडियो से भड़का था विवाद

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 02:57 PM (IST)

    तरनतारन में महिक पंडोरी नामक एक इन्फ्लुएंसर द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के कारण हुए विवाद में केरों गांव के रेलवे फाटक पर गोलीबारी हुई जिसमें घायल सौरवदीप सिंह उर्फ सौरव मरहाणा की भी मौत हो गई। इस घटना में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है।

    तरनतारन गोलीकांड में एक और की मौत (फोटो: जागरण)

    धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। जिला तरनतारन के गांव पंडोरी निवासी इन्फ्लुएंसर महिक पंडोरी की ओर से इंटरनेट मीडिया पर डाली गई वीडियो के विवाद के चलते पट्टी के गांव केरों के रेलवे फाटक पर हुए गोलीकांड में घायल सौरवदीप सिंह उर्फ सौरव मरहाणा की भी मौत हो गई।

    उसके गले में दो व पीठ पर तीन गोलियां लगी थीं। इस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या दो हो गई है। हालांकि पट्टी पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मंगलवार को जिला पुलिस द्वारा पड़ताल आगे बढ़ाते चार लोगों को राउंडअप कर लिया गया।

    थाना सिटी पट्टी की पुलिस ने गोलीकांड मामले को लेकर गांव तुंग निवासी गुरशेर सिंह पुत्र दिलबाग सिंह के बयानों पर मुख्य आरोपित जगतार सिंह उर्फ जग्गा पुत्र लखविंदर सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 खेमकरण, गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी पुत्र बुध सिंह निवासी गांव ठक्करपुरा, हरपाल सिंह उर्फ पाली पुत्र साब सिंह निवासी गोइंदवाल साहिब के अलावा चार अज्ञात को नामजद किया है।

    कुल मिलाकर विदेश बैठे गैंगस्टर प्रभ दासूवाल, मोहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, कौशल चौधरी की ओर से सोमवार की रात को इंटरनेट मीडिया पर डाली पोस्ट की भी जांच शुरु कर दी गई है। कहा जाता है कि पोस्ट की पड़ताल के बाद इन चारों को नामजद किया जा सकता है। तरनतारन जिले के गांव पंडोरी निवासी इन्फ्लुएंसर महिक पंडोरी दिव्यांग है।

    करीब 22 वर्षीय महिक देखने में छोटी आयु का लगता है। जो अक्सर आभद्र भाषा वाली वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डालता रहता है। गत दिन पूर्व डाली गई वीडियो के बाद जस धारीवाल का नाम लेकर कुछ लोगों ने महिक पंडोरी की उसके घर जाकर मारपीट करते वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की।

    जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कुल मिलाकर दोनों गुटों ने एक-दूसरे को देखने के लिए गांव केरों रेलवे फाटक के पास समय मुकरर किया था। सफेद रंग की गाड़ी व दो बाइकों पर सवार करीब छह से सात लोगों ने पहले हवाई फायर किए। फिर विपक्षी गुट वाली गाड़ी पर करीब 11 राउंड गोलियां दागीं।

    इस गोलीकांड में समरप्रीत सिंह उर्फ समर पुत्र सरबजीत सिंह (पंचायत सचिव नौशहरा पन्नूआं) निवासी करमूंवाला व सौरवदीप सिंह उर्फ सौरव पुत्र हरजीत सिंह निवासी मरहाणा गंभीर घायल हो गए थे। समर की गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में रात को ही मौत हो गई थी। जबकि सौरव मरहाणा ने सोमवार की सुबह पौने चार बजे दम तोड़ा।

    उसके गले में पिस्टल की दो गोलियां लगीं। जबकि पीठ पर तीन गोलियां लगीं। डाक्टरों मुताबिक गले में लगी गोलियां जानलेवा साबित हुईं। सीआइए स्टाफ की टीम द्वारा मंगलवार को कुल पांच लोगों को राउंडअप किया गया।

    डीएसपी (आइ) सुखबीर सिंह संधू का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। इस मामले में विभिन्न पहलूओं पर जांच की जा रही है। मरने वाले दोनों युवाओं के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिए गए हैं।