    रितिक अरोड़ा की राजा वड़िंग और सुखजिंदर रंधावा से मुलाकात, माझा में हर हलके में होंगी कांग्रेस की बैठकें

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 12:17 PM (IST)

    रितिक अरोड़ा ने राजा वड़िंग और सुखजिंदर रंधावा से चंडीगढ़ में मुलाकात की। उन्होंने माझा की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा की और भगवंत मान सरकार की विफलताओं ...और पढ़ें

    राजा वड़िंग व सांसद बाजवा से रितिक अरोड़ा ने की बैठक (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब युवा कांग्रेस के महासचिव रितिक अरोड़ा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (सांसद लुधियाना) व पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा (सांसद गुरदासपुर) के साथ चंडीगढ़ में बैठक की।

    दोनों नेताओं के न्यौते पर चंडीगढ़ पहुंचे माझे की सरगर्म राजनीति पर चर्चा करते हुए कांग्रेस पार्टी की सरगर्मी पर रौशनी डाली। जनता से जुड़े मुद्दों को उभारने का जोर देते अरोड़ा ने कहा कि भगवंत मान क सरकार हर फ्रंट पर फेल रही है। ऐसे में अभी से सरकार की जन-विरोधी नीति से आमजन को अवगत करवाया जाए।

    रितिक अरोड़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान केवल आलसी ही नहीं, बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों पर पहरा देते हैं। बाढ़ के दौरान प्रदेश में हुए नुकसान के बदले किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। चुनावों के समय महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपये देने का वादा अधूरा पड़ा है।

    दिव्यांगजनों, विधवाओं व आश्रितों को दिसंबर माह की पेंशन जारी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर अपने चहेतों को खुश करने लिए आप सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। माझा क्षेत्र में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। दिन-दिहाड़े हत्याएं, रंगदारी को लेकर गोलियां चलने व लूटपाट की वारदातों में बढ़ौतरी से कारोबार ठप हैं।

    रितिक अरोड़ा ने राजा वड़िंग व रंधावा समक्ष मांग रखी कि कांग्रेस को पूरी तरह से एकजुट करने लिए अभी से प्रत्येक हलके में बैठकों का सिलसिला शुरु किया जाए, क्योंकि यह वर्ष पार्टी को मजबूत बनाने व आमजन को राहुल गांधी की नीतियों से अवगत करवाने लिए बेहतर रह सकता है।