Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज विधायक पद की शपथ लेंगे AAP के हरमीत सिंह संधू, तरनतारन सीट से अकाली दल के प्रत्याशी को दी थी मात

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 11:32 AM (IST)

    आम आदमी पार्टी के हरमीत सिंह संधू आज तरनतारन विधानसभा सीट से विधायक पद की शपथ लेंगे। उन्होंने उपचुनाव में अकाली दल के उम्मीदवार को हराया था। चुनाव नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए गए थे। शपथ ग्रहण के बाद, संधू ने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का वादा किया है, जिसके लिए सरकार ने पहले ही करोड़ों की ग्रांट जारी कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी से 12091 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई तरनतारन विधानसभा सीट से आज विधायक पद की शपथ दिलाई जा रही है। 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी से 12091 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को हराया था। 14 नवंबर को आए चुनाव नतीजों में हरमीत सिंह संधू को विजेता घोषित किया गया। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने विधायक पद की शपथ लेने के लिए हरमीत सिंह संधू को चंडीगढ़ बुलाया। संधू आज सुबह ही तारनतारन से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। हरमीत सिंह संधू को सुबह करीब 11.30 बजे विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाएंगे।

    दैनिक जागरण से बात करते हुए संधू ने कहा कि विधायक पद की शपथ लेने के बाद वह भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात करेंगे।जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की ग्रांट पहले ही जारी कर चुकी है।

    तरनतारन शहर के विकास के लिए करीब 35 करोड़ की रकम से विकास कार्य शुरू हो गए हैं। ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए करीब 33 करोड़ की रकम दी गई है। मंडी बोर्ड के तहत आने वाली सभी जेंडर सड़कों के विकास के लिए सरकार ने अलग से 60 करोड़ की रकम जारी की है।