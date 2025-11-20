आज विधायक पद की शपथ लेंगे AAP के हरमीत सिंह संधू, तरनतारन सीट से अकाली दल के प्रत्याशी को दी थी मात

जागरण संवाददाता, तरनतारन। आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई तरनतारन विधानसभा सीट से आज विधायक पद की शपथ दिलाई जा रही है। 11 नवंबर को हुए उपचुनाव में हरमीत सिंह संधू आम आदमी पार्टी से 12091 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे।

उन्होंने अकाली दल की उम्मीदवार सुखविंदर कौर रंधावा को हराया था। 14 नवंबर को आए चुनाव नतीजों में हरमीत सिंह संधू को विजेता घोषित किया गया। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने विधायक पद की शपथ लेने के लिए हरमीत सिंह संधू को चंडीगढ़ बुलाया। संधू आज सुबह ही तारनतारन से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। हरमीत सिंह संधू को सुबह करीब 11.30 बजे विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह उन्हें विधायक पद की शपथ दिलाएंगे।

दैनिक जागरण से बात करते हुए संधू ने कहा कि विधायक पद की शपथ लेने के बाद वह भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात करेंगे।जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान की सरकार विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की ग्रांट पहले ही जारी कर चुकी है।