पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर अमृतपाल बाठ कनाडा के सरी बॉर्डर से गिरफ्तार, फर्जी पासपोर्ट पर भागा था विदेश

धर्मबीर सिंह मल्हार, तरनतारन। केंद्र सरकार की ओर से गैंग्सटरों खिलाफ चलाए अभियान तहत जिला तरनतारन से संबंधित गैंग्सटर अमृतपाल सिंह बाठ को कनाडा में गिरफ्तार कर लिया गया। यह जानकारी हलका विधायक हरमीत सिंह संधू ने पंजाब विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन विधानसभा को संबोधन करते दी। कनाडा के सरी बार्डर से बाठ की गिरफ्तारी की खबर साझी करते संधू ने शिअद पर हमलावर रुख अख्तियार किया।

गांव मियांपुर निवासी अमृतपाल सिंह बाठ के खिलाफ हत्या व ड्रग के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस गिरफ्त से बचने लिए वह फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था। झब्बाल के सरपंच मुनीश कुमार मोनू चीमा की 14 जनवरी 2024 को हत्या करवाई थी। जबकि गांव लालू घुम्मण के बुजुर्ग सरपंच की हत्या में भी बाठ को नामजद किया गया।