दिल्ली एयरपोर्ट पर दो घंटे रोके जाने पर भड़के मुख्यमंत्री मान, बोले- 'कस्टम अधिकारी मनीष ज्ञानेश कुमार के भाई'

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा में नशे के मुद्दे पर जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एयरपोर्ट पर खुद को करीब दो घंटे तक रोके रखने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सामान की जांच के नाम पर उन्हें बैठाकर रखा गया। मुख्यमंत्री ने कस्टम अधिकारी मनीष का जिक्र करते हुए उन्हें ज्ञानेश कुमार का भाई बताया। मान ने इस घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि सामान की जांच के नाम पर उन्हें इतनी देर तक क्यों रोका गया।

मुख्यमंत्री ने गुजरात के बंदरगाहों से नशीले पदार्थों की बरामदगी को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिये नशा पंजाब पहुंचता है तो सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन गुजरात के बंदरगाहों पर कस्टम और सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ कैसे पहुंच रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए।

मान ने कहा कि बंदरगाहों पर कस्टम और सुरक्षा की उचित व्यवस्था होती है। इसके बावजूद अगर वहां तीन-तीन हजार किलो नशीले पदार्थ पहुंच रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने गुजरात से पंजाब में नशे की आपूर्ति होने को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि नशा आखिर आ कहां से रहा है।

मुख्यमंत्री ने पंजाब में 50 हजार करोड़ रुपये का नशा पकड़े जाने की बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नशे की समस्या पर सवाल उठाने वालों को यह भी बताना चाहिए कि नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी खेप कहां से आ रही है और उन्हें रोकने के लिए क्या किया जा रहा है।