'समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलने को तैयार', पंजाब चुनाव में BJP के साथ गठबंधन को लेकर सुखबीर बादल का बड़ा बयान

गुरप्रेम लहरी, बठिंडा। पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच दोबारा गठबंधन को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो सकती हैं। शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनके लिए पंजाब सर्वोपरि है। उनके इस बयान को अकाली दल के NDA में विलय के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब को प्राथमिकता देने की बात कही। हालांकि, उनके बयान से गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट घोषणा सामने नहीं आई, लेकिन उनके इस रुख ने पंजाब के राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।