'पंजाब में बनेगी NDA सरकार', अमित शाह के बयान से अकाली दल-भाजपा में गठबंधन की सुगबुगाहट तेज

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। पंजाब की राजनीति में एक बार फिर अकाली दल और भाजपा में गठजोड़ के संकेत मिलने लगे हैं। वर्ष 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दोनों गठजोड़ की चर्चाओं को हवा दे दी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि अब पंजाब में NDA की सरकार आएगी, जबकि पंजाब दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा के पंजाब के सरकार बनाने की बात कही थी।