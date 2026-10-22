'आप को पंजाब में नहीं बचा पाएगी बहानेबाजी की राजनीति', दिल्ली में अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि केवल विरोध प्रदर्शनों और धरनों से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में पंजाब में एनडीए की सरकार बनेगी।

दिल्ली में यमुना की सफाई के उद्देश्य से 8,941 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि नदी का कायाकल्प करने के बाद भाजपा 2029 में जनता से जनादेश मांगेगी। कांग्रेस और आप पर जोरदार हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल सत्तारूढ़ व्यवस्था पर ईवीएम से छेड़छाड़ और वोट चोरी का आरोप लगाते रहे हैं, जबकि वे खुद कई राज्यों में दशकों से सत्ता से बाहर हैं।