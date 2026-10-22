पंजाब में दोआबा के 150 हॉटस्पॉट चयनित, नशा मुक्ति मोर्चा अब संभालेगा कमान; पुलिस के साथ मिलकर रखेंगे पैनी नजर

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब में नशे के खिलाफ चल रहे ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ अभियान के अंतिम चरण में सरकार ने दोआबा क्षेत्र के 150 चिह्नित हॉटस्पॉट पर निगरानी बढ़ा दी है। नशा मुक्ति मोर्चा के सदस्य इन संवेदनशील स्थानों पर पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम करेंगे। इसका उद्देश्य नशे से संबंधित गतिविधियों पर नजर रखना, स्थानीय समस्याओं की पहचान करना और पुलिस कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है।

जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर जिलों में यह पहल शुरू की गई है। संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ बैठकें करने के बाद नशा मुक्ति मोर्चा के सदस्यों को चिह्नित हॉटस्पॉट पर पुलिस के साथ तैनात किया गया है। इस व्यवस्था के तहत पुलिस अधिकारियों और सामुदायिक प्रतिनिधियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नशे से प्रभावित कोई भी क्षेत्र प्रशासन की निगरानी से बाहर न रहे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से लेकर थाना स्तर तक समन्वय स्थापित कर स्थानीय समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

अभियान में जनभागीदारी को भी अहम माना जा रहा है। सामुदायिक प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय लोगों की समस्याओं को पुलिस और प्रशासन तक पहुंचाने तथा नशे के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल से नशे से प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी मजबूत करने पर जोर है।