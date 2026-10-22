पंजाब में PRTC कर्मियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, यात्री हुए बेहाल; बिजली कर्मियों का प्रदर्शन भी जारी

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पीआरटीसी में ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का करने और अन्य मांगों को लेकर शुरू हुई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहने से बस सेवा बुरी तरह प्रभावित रही। लुधियाना सहित राज्य के सभी बस स्टैंड पर अधिकांश बसें नहीं चलीं। करीब पांच प्रतिशत सरकारी मुलाजिमों के सहारे ही कुछ बसें चल सकीं, जबकि बाकी बसों के बंद रहने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सबसे ज्यादा दिक्कत उन महिला यात्रियों को हुई, जो पीआरटीसी बसों में निश्शुल्क यात्रा करती हैं। बसें नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी बसों और अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ा। महिलाओं ने बार-बार होने वाली हड़ताल पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार को कर्मचारियों की मांगों का स्थायी समाधान निकालना चाहिए, ताकि यात्रियों को परेशानी न झेलनी पड़े।