मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ परगट सिंह का विशेषाधिकार नोटिस, बेअदबी विधेयक पर सदन को गुमराह करने का आरोप

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परगट सिंह ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर पंजाब विधानसभा में गलत जानकारी देने और सदन को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। 22 अक्टूबर को विधानसभा स्पीकर को भेजे गए नोटिस में उन्होंने मुख्यमंत्री से बेअदबी विरोधी कानून से संबंधित विधेयकों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

साथ ही, यदि सदन में गलत जानकारी दिए जाने की पुष्टि होती है तो मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। परगट सिंह के अनुसार, उन्होंने 13 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री से 2018 के बेअदबी विरोधी विधेयक और इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ हुई बैठक के बारे में सवाल पूछा था। आरोप है कि मुख्यमंत्री ने जवाब में 2016 के विधेयक और उस पर राष्ट्रपति की कार्रवाई का हवाला दिया, जबकि सवाल 2018 के विधेयक से संबंधित था।