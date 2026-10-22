पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू, 27 अक्टूबर तक चलेगी कार्यवाही; पांच रिपोर्ट और तीन प्रस्ताव होंगे पेश

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा का छह दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू होगा। 27 अक्टूबर तक चलने वाले इस सत्र में नशा तस्करी, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार हैं। सत्र की शुरुआत दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी।

इसके बाद सदन में पांच रिपोर्ट और तीन अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी सरकार का फोकस केंद्र की भाजपा सरकार पर रह सकता है, जबकि विपक्ष नशे के खिलाफ कार्रवाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।

झोटा हत्याकांड और कानून-व्यवस्था पर घेराबंदी विपक्ष नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या का मामला सदन में उठा सकता है। कांग्रेस मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग भी उठा सकती है। नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पहले ही कह चुके हैं कि कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही से बचने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा तुरबंजारा के मजदूर गुलजार सिंह की आत्महत्या के मामले में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को घेरने की तैयारी है।

आम आदमी पार्टी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की उपलब्धियां गिनाकर विपक्ष के आरोपों का जवाब दे सकती है। पार्टी नशे की समस्या के लिए पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहरा सकती है। साथ ही गुजरात के बंदरगाहों और अंतरराष्ट्रीय सीमा से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए जा सकते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी आम आदमी पार्टी सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। वहीं, विपक्ष प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर सकता है। आम आदमी पार्टी इन कार्रवाइयों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर पेश कर सकती है।

चार हस्तियों को श्रद्धांजलि, पांच रिपोर्ट होंगी पेश सदन में पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत, पूर्व सांसद सरदार बस्दिर सिंह बाजवा, पूर्व विधायक रणजीत सिंह और प्रसिद्ध डॉक्टर रतन लाल मित्तल के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्र के दौरान पंजाब राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन की वर्ष 2021-22 की 55वीं वार्षिक रिपोर्ट, पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के वर्ष 2017-18 के वार्षिक खाते और पंजाब राज्य अनाज खरीद कॉरपोरेशन लिमिटेड (पंग्रेन) की वर्ष 2018-19 की 16वीं वार्षिक रिपोर्ट व खाते सदन के पटल पर रखे जाएंगे।

इसके अलावा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के वर्ष 2020-21 और 2021-22 के वार्षिक लेखा विवरण भी पेश किए जाएंगे। सिल्क रूट, अस्पतालों और मतदाता सूचियों पर प्रस्ताव विधायक जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के प्रस्ताव में मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पुराने सिल्क रूट को दोबारा खोलने का मुद्दा केंद्र सरकार के सामने उठाने की सिफारिश की जाएगी। इसमें किसानों की आत्महत्याओं में कमी और नहरी पानी की उपलब्धता से खेती को हुए लाभ का भी जिक्र होगा।