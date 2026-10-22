परविंदर झोटा मामले के बाद परगट सिंह का आरोप, 5 साल से नाम बदलकर बिक रहे थे प्रतिबंधित कैप्सूल

रोहित कुमार, चंडीगढ़। परविंदर सिंह झोटा मामले को लेकर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरते हुए प्रतिबंधित कैप्सूल की बिक्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षों से नाम बदलकर इन कैप्सूलों की बिक्री होती रही, लेकिन सरकार ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। अब झोटा मामले के बाद छह दुकानों को बंद करने और उनके लाइसेंस रद करने की कार्रवाई की गई है। परगट सिंह ने इसके लिए सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराया।

परगट सिंह ने कहा कि इस मामले की शुरुआत को समझने के लिए वर्ष 2023 में जाना होगा, जब परविंदर सिंह झोटा ने एक दुकानदार को सिग्नेचर कैप्सूल के साथ पकड़ा था। उन्होंने दावा किया कि उनके पास वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार की ओर से जारी अधिसूचना भी है, जिसके तहत इन कैप्सूलों पर प्रतिबंध लगाया गया था। विशेष रूप से मालवा क्षेत्र के जिलों में इनकी बिक्री पर रोक थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिबंध के बावजूद पिछले पांच वर्षों से इन कैप्सूलों की बिक्री जारी रही। नाम बदलकर इन्हें बेचा जाता रहा, लेकिन सरकार इस पर अंकुश लगाने में नाकाम रही। अब मामला सामने आने के बाद सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है और इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है।