परविंदर झोटा के परिवार से बैठक के बाद आरोपियों के घर पहुंची जांच टीम; आज रिमांड ले सकती है CBI

जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब के चर्चित परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड की जांच को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज मानसा के मंडी बोर्ड रेस्ट हाउस में सीबीआई टीम के 5 सदस्यों की परविंदर झोटा के पीड़ित परिवार के साथ दूसरे दौर की महत्वपूर्ण बैठक हुई।

सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए राजी करना है। घटना के बाद से ही परिवार और स्थानीय लोगों में गहरा रोष है और न्याय की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रशासन और जांच एजेंसियां हरसंभव प्रयास कर रही हैं कि स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से संभालते हुए आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए।