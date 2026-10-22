लुधियाना में बर्थडे पार्टी से लौट रहे मशहूर पंडित छोले-कुलचे वाले के बेटे की हत्या, झगड़े के बाद मारी गोलियां

जागरण संवाददाता, लुधियाना। लुधियाना में मशहूर पंडित कुलचे-छोले वाले के बेटे राहुल शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राहुल बुधवार रात को अपनी स्कार्पियो गाड़ी में बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए घर से निकला था। इसी दौरान फुल्लांवाला चौक से जे ब्लॉक मॉल की ओर जाने वाली सड़क पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद उस पर फायरिंग कर दी गई।

राहुल को दो गोलियां लगीं, जिनमें एक छाती और दूसरी पीठ पर लगी। गंभीर हालत में उसे डीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 11.55 बजे उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।