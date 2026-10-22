पंजाब मुख्यमंत्री को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोकने पर भड़की आप, आरोप- 'व्यक्तिगत रंजिश के तहत की गई कार्रवाई'

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री को एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को बदनाम करने और उनसे व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए ही उन्हें एयरपोर्ट पर रोका गया। वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को भी मुफ्त सुविधाओं पर दिए गए बयान पर घेरा है।

पार्टी प्रवक्ता बलतेज पन्नू ने कहा कि मुख्यमंत्री को तीन घंटे तक एयरपोर्ट पर रोक कर रखा गया और उसके बाद गलत तरीके से जुर्माना भी लगाया गया। आज तक किसी भी मुख्यमंत्री को इस तरह से एयरपोर्ट पर नहीं रोका गया, जिस तरह पंजाब के सीएम को रोका गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई और जब इस मामले में अदालती सहारा लिया गया तो उसका बदला लेने के लिए ऐसी कार्रवाई की गई। यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है।