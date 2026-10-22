गृहमंत्री अमित शाह से केजरीवाल के तीखे सवाल, बिहार-गुजरात समेत 4 राज्यों में नशा क्यों नहीं रुका?

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भाजपा शासित राज्यों में मादक पदार्थों की समस्या को लेकर सवाल किया और पूछा कि बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में इस समस्या का उन्मूलन क्यों नहीं हुआ है?

पंजाब सरकार पर लगाए आरोप बता दें कि शाह ने मंगलवार को पंजाब दौरे के दौरान कहा था कि राज्य में मादक पदार्थों की समस्या से जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों से मिलकर उन्हें अपने जीवन में इतना गहरा दुख कभी नहीं हुआ।

शाह ने पंजाब में आप सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आने के तीन महीने के भीतर मादक पदार्थों के व्यापार को खत्म करने का वादा करने के बावजूद सरकार इसे रोकने में विफल रही है।

केजरीवाल ने दागे तीखे सवाल एक्स पर एक पोस्ट में केजरीवाल ने पंजाब में नशीली दवाओं के खतरे पर शाह की टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा, 'अमित शाह जी, बिहार, गुजरात, राजस्थान और गोवा में आपकी अपनी सरकारें हैं। वहां नशीली दवाओं का दुरुपयोग क्यों नहीं रुका? क्या उन राज्यों के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है?'