कांग्रेस में शामिल होंगे पूर्व मंत्री अनिल जोशी, तरनतारन से लड़ सकते हैं चुनाव; राहुल गांधी से की मुलाकात

तरनतारन विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। अनिल जोशी ने राहुल गांधी से मुलाकात की है। जोशी फिलहाल शिरोमणि अकाली दल में हैं और पहले भाजपा में थे जहां उन्होंने किसान मुद्दे पर पार्टी का विरोध किया था। तरनतारन में जोशी को कांग्रेस में शामिल करने की तैयारी है।

जागरण संवाददाता, तरनतारन। विधानसभा हलका तरनतारन के उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। तरनतारन से संबंधित अनिल जोशी ने मंगलवार को ऑल इंडिया कांग्रेस के महासचिव केसी वेणूगोपाल व लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बकायदा मुलाकात की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जोशी इस समय शिरोमणि अकाली दल (शिअद) में हैं। जिन्होंने अमृतसर से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। अमृतसर से दो बार विधायक रहे अनिल जोशी 2012 की सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री बने। किसान मुद्दे पर उन्होंने भाजपा का विरोध किया था। जिसके चलते उन्हें पार्टी से निष्काशित कर दिया गया था।