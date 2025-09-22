Language
    Punjab News: तरनतारन में इन्फ्लुएंसर की पोस्ट को लेकर विवाद, दो गुटों में फायरिंग; एक की मौत

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:52 PM (IST)

    तरनतारन के गांव कैरों में दो गुटों में हुई गोलीबारी में फार्च्यूनर सवार दो युवक घायल हो गए। इनमें से समरप्रीत सिंह नामक युवक की अस्पताल में मौत हो गई जबकि सौरव सिंह गंभीर है। विवाद की शुरुआत इन्फ्लुएंसर महिक पंडोरी द्वारा एक विवादित वीडियो पोस्ट करने से हुई। बहस के बाद दोनों गुट गांव कैरों के पास इकट्ठा हुए।

    Punjab News: तरनतारन में इन्फ्लुएंसर की पोस्ट को लेकर विवाद। फोटो सांकेतिक

    जागरण संवाददाता, तरनतारन। गांव कैरों के रेलवे फाटक के पास सोमवार रात दो गुट आपस में भिड़ गए। फार्च्यूनर गाड़ी में सवार दो युवक गोली लगने से घायल हो गए। उन्हें तरनतारन के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां गांव करमूवाला निवासी समरप्रीत सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि मरहाना गांव निवासी सौरव सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है।

    गांव पंडोरी निवासी इन्फ्लुएंसर महिक पंडोरी अकसर इंटरनेट पर विवादित पोस्ट शेयर करता है। हाल ही में उसने जस धारीवाल नामक युवक की वीडियो अपलोड की थी। इसके बाद कुछ लोगों द्वारा महिक पंडोरी के घर आकर उसकी पिटाई करने का वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया। दोनों गुटों के बीच बहस फोन पर शुरू हुई। इसके बाद दोनों गुटों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी दी।

    सोमवार रात तरनतारन जिले के कस्बा पट्टी के पास गांव कैरों के रेलवे फाटक के पास दोनों गुटों से संबंधित हथियारबंद युवक इकट्ठा हुए। दोनों गुटों के बीच 12 से 15 राउंड गोलियां चलीं जिसमें फार्च्यूनर गाड़ी में सवार दो युवकों को गोली लग गई। इसी बीच हमलावर गुट अपनी गाड़ी में सवार होकर फरार हो गया।

    मारे गए समरप्रीत सिंह के पिता सरबजीत सिंह नौशहरा पन्नुआं में पंचायत सचिव के पद पर तैनात हैं जो पत्नी के साथ श्री हजूर साहिब माथा टेकने गए हैं। एसपी रिपुतपन सिंह, सब डिवीजन पट्टी के डीएसपी लवकेश सैनी, थाना पट्टी के प्रमुख कवलजीत राय, थाना सिटी के प्रमुख गुरचरण सिंह, थाना सदर के प्रमुख अवतार सिंह संधू, सीआइए स्टाफ प्रभारी प्रभजीत सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी।