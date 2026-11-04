लूट या साजिश! तरनतारन में पिस्टल दिखाकर 4 लाख के पटाखों से भरी गाड़ी छीनी, मालिक का शक- ड्राइवर भी मिला हुआ

जागरण संवाददाता, तरनतारन। तरनतारन जिले के अमृतसर रोड स्थित कस्बा गोहलवड़ के पास बदमाशों ने पिस्टल के बल पर पटाखों से भरी एक गाड़ी को पिस्टल के बल पर छीन लिया और मौके से फरार हो गए। ये पटाखे दिवाली के लिए बिकने जा रहे थे। इस पूरी घटना में मोड़ तब आया जब पीड़ित फैक्ट्री मालिक ने चालक पर ही अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने का संदेह जताया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने संबंधित थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और गाड़ी व आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पीड़ित की पहचान अमृतसर स्थित प्रीतम गार्डन (गोल्डन गेट) निवासी सिदार्थ दुआ के रूप में हुई है। वह पटाखा बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं। बुधवार को उनकी कंपनी का कर्मचारी गाड़ी में लगभग चार लाख रुपये मूल्य के पटाखे लोड करके दूसरे शहर के लिए रवाना किए थे।