बीटेक पास चपरासी ने किया करोड़ाें का खेल, पासवर्ड चुराकर FD साफ की; ग्रेटर नोएडा PNB स्कैम में बड़ा खुलासा

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। पंजाब नेशनल बैंक की ऐच्छर शाखा के खाताधारकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले प्यून पद पर तैनात दीपांशी बीटेक डिग्री धारक है।

धनराशि हेरफेर में शामिल सात आरोपियों में से चार लोग दीपांशी के गांव साकीपुर के ही रहने वाले हैं। फिलहाल बैंक प्रबंधन की तरफ से सीबीआई को जांच सौंपी गई है। व

हीं पीड़ित खाताधारकों की शिकायत पर बीटा दो कोतवाली पुलिस ने भी अज्ञात बैंक कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस भी अपनी जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी में है।

अब पीएनबी प्रबंधन को नोटिस जारी कर घटनाक्रम से जुड़े तथ्य मांगने की तैयारी है।

बीटेक डिग्रीधारक है प्यून पद पर तैनात दीपांशी

बता दें कि बीटा दो कोतवाली अंतर्गत ऐच्छर गांव में संचालित पंजाब नेशनल बैंक शाखा में 23 अक्टूबर को बड़ी संख्या में खाताधारकों की रकम हेरफेर करने का प्रकरण सामने आया था।

प्रबंधन ने तत्कालीन बैंक मैनेजर समेत छह कर्मियों को निलंबित कर विभागीय जांच रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। इसमें प्रमुख आरोपी साकीपुर गांव निवासी दीपांशी को बनाया था। सूत्रों के अनुसार बैंक रिकॉर्ड में दीपांशी की तैनाती प्यून पद पर थी। प्यून पद पर रहते कोई खाताधारकों की धनराशि हेरफेर कर अन्य खातों में कैसे ट्रांसफर कर सकता है, इस बिंदु की जांच में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई।