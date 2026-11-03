ग्रेटर नोएडा पीएनबी हेरफेर, बैंक और पुलिस के आंकड़ों में भारी अंतर, पीड़ितों ने लगाए गंभीर आरोप

गजेंद्र पांडेय, ग्रेटर नोएडा। ऐच्छर गांव में संचालित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में हुई गड़बड़ी में हेरफेर की रकम और पीड़ित खाताधारकों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है।

बैंक प्रबंधन द्वारा सीबीआइ को दिए आंकड़े और पुलिस को पीड़ितों की तरफ से मिले खाताधारकों की संख्या व हेरफेर की राशि में अभी भी बड़ा अंतर है। जिन पीड़ित खाताधारकों को अभी राहत नहीं मिली है, उन्होंने बैंक प्रबंधन पर हेरफेर की रकम व पीड़ितों की असल संख्या दबाने के प्रयास का आरोप लगाया है।

बैंक प्रबंधक ने दिया आश्वासन हालांकि बैंक प्रबंधन की तरफ से सभी पीड़ितों की पूरी रकम वापस करने का आश्वासन दिया गया है। करीब 10 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी संख्या में खाताधारकों की एफडी व सेविंग खाते की रकम में हेरफेर का मामला सामने आया था। बैंक प्रबंधन को इसकी पहले ही भनक लग गई थी।

घटना सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने बताया कि आरोपित शाखा प्रबंधन समेत छह बैंककर्मियों को निलंबित कर दिया था। विभागीय विजिलेंस से जांच कराकर रिपोर्ट सीबीआइ को सौंप कर कार्यालय सहायक दीपांशी व पांच अन्य खाताधारकों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया था। इसके बाद से सीबीआइ जांच कर रही है।

खास बात यह है कि बैंक प्रबंधन द्वारा सीबीआइ को सौंपी रिपोर्ट में 49 खाताधारकों की करीब 10.23 करोड़ रकम ही हेरफेर होने की बात कही गई थी। पीड़ितों के हंगामा करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाकर शांत किया।