पंजाब में बनाई जाएंगी 19,492 किलोमीटर लंबी सड़कें, तरनतारन में CM मान करेंगे शुभारंभ

पंजाब सरकार मंडी बोर्ड की 19492 किलोमीटर सड़कों को बनाने के लिए 3425 करोड़ रुपये खर्च करेगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान तरनतारन जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे जहां विकास कार्यों का शुभारंभ होगा। वे कस्बा झबाल में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। हरमीत सिंह संधू द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपचुनाव को लेकर उनकी उम्मीदवारी घोषित होने की संभावना है।

धर्मवीर सिंह मल्हार, तरनतारन। पंजाब मंडी बोर्ड के अंतर्गत आती प्रदेश की 19,492 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार द्वारा 3,425 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है। इससे कार्य का शुभारंभ गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे तरनतारन जिले में आयोजित कार्यक्रम दौरान किया जाएगा।

मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान समारोह में शिरकत करेंगे। विधानसभा के उपचुनाव को लेकर चल रही सियासी कर गर्मियों के बीच मुख्यमंत्री की यह पहले फेरी रहेगी। हालांकि प्रशासनिक तौर पर मुख्यमंत्री द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किया जा चुके हैं।

शुक्रवार को दोपहर 12:30 मुख्यमंत्री भगवंत मान जिले के कस्बा झबाल में पहुंचेंगे। जहां पर रैली के रूप में हजारों लोगों का जमावड़ा होगा। पूर्व सीपीएस का हल्का विधानसभा की तरनतारन के इंचार्ज हरमीत सिंह संधू द्वारा आयोजित इकठ्ठ के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं।