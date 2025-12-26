Punjab News: ससुरालियों से तंग आकर विधवा ने बुजुर्ग मां और बच्चे के साथ निगला जहर

संवाद सूत्र, मालेरकोटला। जिले के गांव भूदन में ससुरालियों से परेशान एक विधवा महिला ने अपनी बुजुर्ग मां व नौ वर्षीय बेटे के साथ जहर निगलकर खुदकुशी कर ली थी। मृतकों की पहचान इंद्रपाल कौर (31), जोर्डन (9) व इंद्रपाल कौर की मां हरदीप कौर के रूप में हुई।

हालांकि पुलिस ने दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन मृतकों के परिवार व किसान यूनियन की ओर से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वीरवार को थाना संदौड़ समक्ष धरना दिया गया। इसमें पहुंचे डीएसपी बिक्रमजीत सिंह ने आश्वासन दिया कि आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, पश्चात धरना समाप्त कर दिया। साथ ही परिवार ने एलान किया कि जब तक आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक मृतकों का संस्कार नहीं करेंगे।

मृतक महिला के भाई कुलदीप सिंह व मामा के लड़के जतिंदर सिंह ने बताया कि उनकी बहन इंद्रपाल कौर के पति की मौत 2018 में हुई थी। उसके बाद वह अपने बच्चे के साथ मां के पास गांव भूदन रह रही थी।

इंद्रपाल कौर ने उसकी मां हरदीप कौर व बेटे के साथ मिलकर कोई जहरीला पदार्थ पी ली, जिससे उन दोनों की मौत रात के समय हुई, जबकि बच्चे ने सुबह दम तोड़ दिया। जानकारी मुताबिक बच्चे जार्डन की जब सुबह आंख खुली तो उसने अपनी मां व नानी को मृत अवस्था में देखा। उसे गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया। परन्तु रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

थाना संदौड़ के प्रमुख इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह ने बताया कि खुदकुशी से पहले इंद्रपाल ने वीडियो रिकार्ड की, जिसमें उसने अपने पड़ोसी परिवार व रिश्तेदारों को जिम्मेदार ठहराया। मृतक की सास चरणजीत कौर, भोला सिंह, सुखपाल सिंह, दलजीत कौर, कोरा सिंह, गुरप्रीत सिंह, किरना कौर, बाबी कौर, पम्मू सिंह, जसमेल कौर सहित दस लोगों पर मामला दर्ज किया।

वीरवार सुबह, मृतका के परिवार की हिमायत में भारतीय किसान यूनियन, किसान संगठनों व दूसरे इंसाफ पसंद कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा कथित दोषियों को जल्द गिरफ्तार न करने के विरोध में संदौड़ पुलिस स्टेशन के सामने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। उ