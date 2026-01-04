नशे के खिलाफ संगरूर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 30 हजार प्रतिबंधित कैप्सूल और 60 किलो भुक्की के साथ 5 गिरफ्तार

जागरण टीम, संगरूर। नशे के खिलाफ आरंभ की गई मुहिम के तहत पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापामारी व गश्त दौरान कई व्यक्तियों से नशीले पदार्थ बरामद किए। थाना चीमा पुलिस के सहायक थानेदार नेक सिंह ने नाकाबंदी दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 30 हजार प्रतिबंधित कैप्सूल व 20 बोतल शराब बरामद की।

नेक सिंह ने बताया कि नाकाबंदी दौरान कार सवार संजू कुमार निवासी वार्ड नंबर-2 बुढ़लाडा व दीपक चंद निवासी वार्ड नंबर-11 बुढ़लाडा को रोककर तलाशी ली गई। कार में से 30 हजार प्रेगाबालिन सिगनोर कैप्सूल व 20 बोतल नाजायज शराब बरामद की गई। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

इसके अलावा थाना छाजली से सहायक थानेदार प्रेम सिंह ने इलाके में गश्त दौरान मैहलां से खड़ियाल रोड पर एक सड़क किनारे स्विफ्ट कार खड़ी देखी। कार में दो व्यक्ति सवार थे, पुलिस ने शक के आधार पर उनकी गाड़ी की जांच की। गाड़ी में पुलिस ने 60 किलोग्राम भुक्की चुरापोस्त व डोडे बरामद किए।