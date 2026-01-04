नशे के खिलाफ संगरूर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 30 हजार प्रतिबंधित कैप्सूल और 60 किलो भुक्की के साथ 5 गिरफ्तार
संगरूर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न छापों और गश्त के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया। चीमा पुलिस ने 30 हजार प्र ...और पढ़ें
जागरण टीम, संगरूर। नशे के खिलाफ आरंभ की गई मुहिम के तहत पुलिस ने विभिन्न जगहों पर छापामारी व गश्त दौरान कई व्यक्तियों से नशीले पदार्थ बरामद किए। थाना चीमा पुलिस के सहायक थानेदार नेक सिंह ने नाकाबंदी दौरान दो व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 30 हजार प्रतिबंधित कैप्सूल व 20 बोतल शराब बरामद की।
नेक सिंह ने बताया कि नाकाबंदी दौरान कार सवार संजू कुमार निवासी वार्ड नंबर-2 बुढ़लाडा व दीपक चंद निवासी वार्ड नंबर-11 बुढ़लाडा को रोककर तलाशी ली गई। कार में से 30 हजार प्रेगाबालिन सिगनोर कैप्सूल व 20 बोतल नाजायज शराब बरामद की गई। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।
इसके अलावा थाना छाजली से सहायक थानेदार प्रेम सिंह ने इलाके में गश्त दौरान मैहलां से खड़ियाल रोड पर एक सड़क किनारे स्विफ्ट कार खड़ी देखी। कार में दो व्यक्ति सवार थे, पुलिस ने शक के आधार पर उनकी गाड़ी की जांच की। गाड़ी में पुलिस ने 60 किलोग्राम भुक्की चुरापोस्त व डोडे बरामद किए।
कार में सवार बूटा सिंह निवासी रामनगर बस्ती संगरूर, बिट्टू निवासी बड़बर थाना धनौला को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। उधर, थाना मूनक के सहायक थानेदार जीवन लाल ने गश्त दौरान बीरा सिंह निवासी बग्गा थाना मूनक को 9 बोतल शराब ठेका देसी समेत गिरफ्तार करके उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
