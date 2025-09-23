संगरूर में बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में हो रहा था गजब का काम, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

संगरूर के धूरी में पुलिस ने एक बंद पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले फयाज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मौके पर 10 डिब्बे पटाखे 40 किलो गंधक और 15 किलो पोटाश बरामद हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गांव भसौड़ में पटाखे बना रहा है।

डीएसपी धूरी दमनबीर सिंह की अध्यक्षता में इंस्पेक्टर करणवीर सिंह मुख्य थाना सदर धूरी की टीम ने गांव भसौड़ में नाजायज तरीके से छोटे पटाखे बनाने वाले व्यक्ति को काबू किया है। 19 सितंबर को सहायक थानेदार ओंकार सिंह इंचार्ज चौंकी रणीके को सूचना मिली कि फयाज खान निवासी पोखरा मोहल्ला हाजीपुर जिला वैशाली बिहार हाल आबाद गांव भसौड़ जिला संगरूर में बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में नाजायज तरीके से छोटे पटाखे बनाने का काम करता है।