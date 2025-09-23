Language
    संगरूर में बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में हो रहा था गजब का काम, पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 12:15 PM (IST)

    संगरूर के धूरी में पुलिस ने एक बंद पोल्ट्री फार्म में अवैध रूप से पटाखे बनाने वाले फयाज खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मौके पर 10 डिब्बे पटाखे 40 किलो गंधक और 15 किलो पोटाश बरामद हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी गांव भसौड़ में पटाखे बना रहा है।

    बंद पड़े पोल्ट्री फार्म से पटाखे व 40 किलो गंधक, एक गिरफ्तार। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, धूरी (संगरूर)। स्थानीय पुलिस ने बंद पड़े पोल्ट्री फार्म की इमारत में पटाखे का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर से 10 डिब्बे पटाखे, 40 किलो गंधक व 15 किलो पोटाश बरामद किया।

    डीएसपी धूरी दमनबीर सिंह की अध्यक्षता में इंस्पेक्टर करणवीर सिंह मुख्य थाना सदर धूरी की टीम ने गांव भसौड़ में नाजायज तरीके से छोटे पटाखे बनाने वाले व्यक्ति को काबू किया है।

    19 सितंबर को सहायक थानेदार ओंकार सिंह इंचार्ज चौंकी रणीके को सूचना मिली कि फयाज खान निवासी पोखरा मोहल्ला हाजीपुर जिला वैशाली बिहार हाल आबाद गांव भसौड़ जिला संगरूर में बंद पड़े पोल्ट्री फार्म में नाजायज तरीके से छोटे पटाखे बनाने का काम करता है।

    पोल्ट्री फार्म में भारी मात्रा में पोटाश व धमाकेदार सामग्री है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फयाज खान को बारूद समेत गिरफ्तार कर लिया।

    डीएसपी ने बताया कि पूछताछ दौरान पता चलेगा कि वह कहां से पटाखे और सामग्री लेकर आया था। मामले में यदि और कोई शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ भी बनती कार्रवाई होगी।