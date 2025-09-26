संगरूर में पराली जलाने पर पहला केस दर्ज, SP ने किसानों को दे डाली कड़ी चेतावनी

संगरूर में धान कटाई के साथ पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस ने बनारसी गांव के पास एक अज्ञात किसान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एडीसी अमित बांबी ने उद्योगपतियों से जिले से ही पराली खरीदने का आग्रह किया है। एसपी दविंदर सिंह अतरी ने पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग मांगा है।

जागरण संवाददाता, संगरूर। धान की कटाई के साथ ही पराली जलाने का सिलसिला भी आरंभ हो गया है। बेशक जिला पुलिस प्रशासन व सिविल प्रशासन सहित अन्य विभागों के अधिकारियों व वलंटियरों की मदद से किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पराली जलाने के मामले सामने आने लगे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला संगरूर के थाना खनौरी पुलिस ने गांव बनारसी के समीप पराली जलाने वाले अज्ञात किसान के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया है। बेशक अभी बासमती धान की ही कटाई हो रही है, जबकि धान खेतों में हरी खड़ी है। अगले दिनों में धान की कटाई तेज होने पर पराली जलाने के मामलों में भी इजाफा होगा। जिले में पहला केस सामने आ गया है, जबकि तीन दिन पहले जिला मालेरकोटला में पुलिस ने पहला केस दर्ज किया था।

उधर, पराली जलाने को रोकने के लिए एडीसी अमित बांबी व एसपी (डी) दविंदर सिंह अतरी की ओर से जिला प्रबंधकीय कंप्लेक्स में उद्योगपतियों व बेलर मालिकों से विशेष बैठक की गई। इस अवसर पर एडीसी ने कहा कि संगरूर जिले के उद्योयगति केवल जिले में से ही पराली की गांठें खरीदें, ताकि इसके लाभ जिले में ही रहे।

बेलर मालिकाें को हिदायत की कि वह छोटे व सीमांत किसानों को गांठें बनाने के लिए मशीनरी दें, फसल काटने के दस दिन के भीतर पराली की गांठें हर हाल में बननी चाहिएं। इसके अलावा उद्योगपति, बेलर मालिक व किसान आपस में तालमेल बनाकर पराली प्रबंधन में सहयोग करे। अधिकारियों ने कहा कि जिला प्रशासन गांठें रखने संबंधी आती दिक्कत को दूर करने के लिए वचनबद्ध है।