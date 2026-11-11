संगरूर बस हादसा: पंजाब मुख्यमंत्री मान ने व्यक्त किया शोक, हादसे में मारे गए लोगों और घायलों की लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, संगरूर। पंजाब के संगरूर से सुबह सवारियां लेकर चंडीगढ़ के लिए रवाना हुई पीआरटीसी की एक बस मुख्यमंत्री आवास से एक किलोमीटर की दूरी पर बठिंडा-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। ओवरब्रिज के पास बस अचानक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से टकरा गई और सड़क किनारे खतानों में उतर गई।

इस हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि दो दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। सीएम भगवंत मान ने इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया है। सीएम भगवंत मान ने अपने इंटरनेट अकाउंट पर पोस्ट साझा कर कहा-

संगरूर बायपास ओवरब्रिज के पास बस अचानक अनियंत्रित हो गई। पहले बस ओवरब्रिज से टकराई और इसके बाद सड़क किनारे खतानों में उतर गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहगीरों की मदद से बचाव कार्य शुरू करवाया। एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को तुरंत नजदीकी सिविल अस्पताल पहुंचाया गया।

तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण पुलिस अधिकारी मेहर सिंह ने बताया कि हादसे का शिकार हुई बस पीआरटीसी की थी और सुबह बस में काफी यात्री सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे के समय मौसम साफ था और धुंध नहीं थी। शुरुआती जानकारी और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

वहीं, सिविल अस्पताल के एसएमओ डणै. विनोद कुमार ने बताया कि हादसे के बाद घायल यात्रियों को अस्पताल लाया गया था। इनमें से तीन लोगों की मौत हो चुकी थी। उनके शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 13 मरीजों को बेहतर उपचार के लिए 108 एंबुलेंस के माध्यम से पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर किया गया है।