Punjab Weather Today: रात के तापमान में गिरावट जारी, कल से बारिश के बने आसार; लुधियाना में AQI पहुंचा 300 पार
पंजाब में रातों के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन कल से बारिश ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, अमृतसर। पंजाब में मौसम शुष्क बना हुआ है। दिन के तापमान में बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन रात के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग चंडीगढ़ की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार कल से राज्य के कुछ जिलों में वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर देखने को मिल सकता है। जिसके चलते अगले दो दिन बारिश देखने को मिल सकती है।
मौसम विभाग की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार कल व उससे बाद बारिश को लेकर अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन छुट-पुट बारिश के आसार हैं। वहीं मंगलवार दिन के तापमान में काेई बदलाव देखने को नहीं मिला, लेकिन रात के तापमान में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
इसी बीच राज्य में प्रदूषण सांसें घोंट रहा है। राज्य के अधिकर शहर ओरेंज कैटेगरी में हैं, लेकिन लुधियाना के हालात अधिक खराब हैं और वहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) रेड कैटेगरी में दर्ज किया गया है।
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पंजाब के शहरों में हालात बिगढ़े
|शहर
|AQI स्तर
|अमृतसर
|268
|जालंधर
|248
|खन्ना
|244
|लुधियाना
|314
|मंडी गोबिंदगढ़
|255
|पटियाला
|206
पंजाब में आने वाले दिन तापमान सामान्य रहेगा
10 नवंबर से 14 नवंबर 2026 तक पंजाब में किसी भी प्रकार की भारी मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। आगामी 5 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और तापमान सामान्य रहने की संभावना है। आज मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 12 और 13 नवंबर को राज्य में कुछेक स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पूरे सप्ताह राज्य में किसी भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है।
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तापमान सामान्य के करीब दर्ज
चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.0 डिग्री रहा। इसके अलावा अमृतसर में तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 30 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा गुरदासपुर में तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और मोहाली में 31.0 डिग्री सेल्सियस रहा।
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