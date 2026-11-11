Punjab Weather Today: रात के तापमान में गिरावट जारी, कल से बारिश के बने आसार; लुधियाना में AQI पहुंचा 300 पार

तापमान सामान्य के करीब दर्ज

मौसम केंद्र चंडीगढ़ द्वारा जारी पंजाब के अधिकतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार, औसत अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है और यह सामान्य के करीब बना हुआ है। इस दौरान राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान पटियाला में 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.0 डिग्री रहा। इसके अलावा अमृतसर में तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 30 डिग्री सेल्सियस और बठिंडा में 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा गुरदासपुर में तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और मोहाली में 31.0 डिग्री सेल्सियस रहा।