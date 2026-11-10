Punjab Mandi Bhav: सर्राफा बाजार में लुढ़की सोना-चांदी की कीमतें, मंडियों में अनाज व दाल-दलहन के भाव हुए जारी

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख लगातार बना हुआ है। निवेशकों और खरीददारों की नजरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। वर्तमान में बाजार में सोना स्टैंडर्ड 1,44,900 रुपये और चांदी तेजाबी 2,04,900 रुपये दर्ज किया गया है।

सर्राफा बाजार के अलावा कृषि जिंसों और दिसावरी मंडियों के रुख में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। भैया दूज और गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में कुछ अवकाश और बाजार बंद रहने की स्थिति के कारण कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है।

हालांकि, विभिन्न मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दाल-दलहन, खल, बिनौला, जीरा, हल्दी और कपास जैसी प्रमुख वस्तुओं के भाव अपनी स्थानीय मांग और आपूर्ति के अनुसार बने हुए हैं। व्यापारी और किसान आने वाले दिनों में बाजार की चाल और त्योहारी अवकाश के बाद खुलने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

पंजाब की मंडियों के जारी भाव 1. खन्ना मंडी जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल) राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 230 राइसब्रान (अखाद्य) 228 खल सरसों 3,700 डीओसी: राइसब्रान (सफेद / कंटीन्यूअस) 2,000 (लाल: X) सरसों (टन) 31,000 सूरजमुखी (टन) 30,000 गेहूं 2,750 / 2,800 आटा (50 किलो) 1,560 / 1,565 मैदा 1,660 / 1,665 चोकर (45 किग्रा) 1,250 चोकर (30 किग्रा) 840 सूजी (50 किलो) 1,690 / 1,700 मक्की बिहार 3,100 / 3,125 2. लुधियाना मंडी

जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल / इकाई) राजमां चित्रा 11,600 / 14,800 अरहर दाल 13,500 / 14,600 उड़द साबुत 11,800 / 13,000 उड़द धोया 12,100 / 13,600 उड़द छिलका 11,600 / 13,100 दाल मसूर 7,500 / 11,500 चनादाल 9,200 / 9,500 एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3,560 काबुली चना 8,600 / 12,800 मूंग साबुत 9,600 / 11,000 मूंग धोया 10,500 / 12,800 चावल डीबी सेला 9,800 / 9,900 शरबती स्टीम 7,600 / 7,800 चावल 1121 सेला 10,300 / 10,400 तेल (बिनौला) 15,800 चावल तेल 14,000 सरसों तेल/बीज 18,900 / 19,000 खल (सरसों) 3,850 / 3,950 खल (बिनौला) 4,600 / 4,700 डीओसी मूंगफली 36,500 जीरा 28,100 / 34,000 धनिया 18,400 / 21,300 हल्दी 24,500 / 28,500 केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) 250 / 260 3. अमृतसर मंडी

जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल) बासमती चावल (1121 नं.) स्टीम 11,500 / 11,600 बासमती चावल (1121 नं.) सेला 10,400 / 10,600 शरबती सेला 6,700 / 6,900 शरबती स्टीम 7,700 / 7,800 चावल (1509) सेला 8,400 / 8,500 धान शरबती 3,600 / 3,700 धान बासमती 1121 5,800 / 6,000 धान (1509) 4,500 / 4,600 पीआर-11 चावल 6,800 / 6,900 देशी चना 8,800 / 8,900 चनादाल 9,200 / 9,500 गुड़ (लड़ाडू) मंगलौर X गुड़ (देशी पंजाब) 5,700 / 5,800 शक्कर देशी 5,550 / 5,600 बूरा खांड 5,600 / 5,700 4. जालंधर मंडी