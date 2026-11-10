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Punjab Mandi Bhav: सर्राफा बाजार में लुढ़की सोना-चांदी की कीमतें, मंडियों में अनाज व दाल-दलहन के भाव हुए जारी

By Digital Desk Edited By: Anuj Sharma
Published: Tue, 10 Nov 2026 06:09 PM (IST)

सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के दाम में गिरावट जारी है। वहीं मंडियों में कृषि जिंसों के भाव मिला-जुला असर दिख रहा है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

ये प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. सर्राफा बाजार में सोना चांदी की कीमतों में गिरावट।

  2. पंजाब की मंडियों में कृषि जिंसों के भाव जारी।

  3. त्योहारी अवकाश से बाजार गतिविधियों पर पड़ेगा असर।

डिजिटल डेस्क, अमृतसर। देश के सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट का रुख लगातार बना हुआ है। निवेशकों और खरीददारों की नजरें बाजार के उतार-चढ़ाव पर टिकी हैं। वर्तमान में बाजार में सोना स्टैंडर्ड 1,44,900 रुपये और चांदी तेजाबी 2,04,900 रुपये दर्ज किया गया है।

सर्राफा बाजार के अलावा कृषि जिंसों और दिसावरी मंडियों के रुख में भी फेरबदल देखने को मिल रहा है। भैया दूज और गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में आगामी दिनों में कुछ अवकाश और बाजार बंद रहने की स्थिति के कारण कारोबारी गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। 

हालांकि, विभिन्न मंडियों जैसे खन्ना, लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और बठिंडा में गेहूं, चावल, दाल-दलहन, खल, बिनौला, जीरा, हल्दी और कपास जैसी प्रमुख वस्तुओं के भाव अपनी स्थानीय मांग और आपूर्ति के अनुसार बने हुए हैं। व्यापारी और किसान आने वाले दिनों में बाजार की चाल और त्योहारी अवकाश के बाद खुलने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।

 

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सोना-चांदी के दाम 

 

विवरण मूल्य (₹)
सोना स्टैंडर्ड 1,44,900
सोना 24 कैरेट 1,44,750
सोना 22 कैरेट 1,32,690
गिन्नी 1,16,750
चांदी तेजाबी 2,04,900
सिक्का 2,15,000

 

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पंजाब की मंडियों के जारी भाव

 

1. खन्ना मंडी

 

जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल)
राइसब्रान (खाद्य) (प्रति प्वाइंट) 230
राइसब्रान (अखाद्य) 228
खल सरसों 3,700
डीओसी: राइसब्रान (सफेद / कंटीन्यूअस) 2,000 (लाल: X)
सरसों (टन) 31,000
सूरजमुखी (टन) 30,000
गेहूं 2,750 / 2,800
आटा (50 किलो) 1,560 / 1,565
मैदा 1,660 / 1,665
चोकर (45 किग्रा) 1,250
चोकर (30 किग्रा) 840
सूजी (50 किलो) 1,690 / 1,700
मक्की बिहार 3,100 / 3,125

 

2. लुधियाना मंडी

 

जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल / इकाई)
राजमां चित्रा 11,600 / 14,800
अरहर दाल 13,500 / 14,600
उड़द साबुत 11,800 / 13,000
उड़द धोया 12,100 / 13,600
उड़द छिलका 11,600 / 13,100
दाल मसूर 7,500 / 11,500
चनादाल 9,200 / 9,500
एग्रो प्योर बेसन (35 किग्रा.) 3,560
काबुली चना 8,600 / 12,800
मूंग साबुत 9,600 / 11,000
मूंग धोया 10,500 / 12,800
चावल डीबी सेला 9,800 / 9,900
शरबती स्टीम 7,600 / 7,800
चावल 1121 सेला 10,300 / 10,400
तेल (बिनौला) 15,800
चावल तेल 14,000
सरसों तेल/बीज 18,900 / 19,000
खल (सरसों) 3,850 / 3,950
खल (बिनौला) 4,600 / 4,700
डीओसी मूंगफली 36,500
जीरा 28,100 / 34,000
धनिया 18,400 / 21,300
हल्दी 24,500 / 28,500
केसर कश्मीरी (प्रति ग्राम) 250 / 260

 

3. अमृतसर मंडी

 

जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल)
बासमती चावल (1121 नं.) स्टीम 11,500 / 11,600
बासमती चावल (1121 नं.) सेला 10,400 / 10,600
शरबती सेला 6,700 / 6,900
शरबती स्टीम 7,700 / 7,800
चावल (1509) सेला 8,400 / 8,500
धान शरबती 3,600 / 3,700
धान बासमती 1121 5,800 / 6,000
धान (1509) 4,500 / 4,600
पीआर-11 चावल 6,800 / 6,900
देशी चना 8,800 / 8,900
चनादाल 9,200 / 9,500
गुड़ (लड़ाडू) मंगलौर X
गुड़ (देशी पंजाब) 5,700 / 5,800
शक्कर देशी 5,550 / 5,600
बूरा खांड 5,600 / 5,700

 

4. जालंधर मंडी

 

जिंस / वस्तु भाव / विवरण (₹ प्रति क्विंटल / किलो)
गेहूं दड़ा 2,780 / 2,800
चावल परमल कच्चा 4,000 / 4,100
चावल परमल सेला 3,900 / 4,000
मक्की बिहार 3,100 / 3,150
मक्की एमपी 2,950 / 3,000
दाल उड़द छिलका 11,700 / 13,100
चना देशी छना 9,100 / 9,200
दाल चना 9,400 / 9,600
काबुली चना 9,600 / 13,700
राजमां चित्रा (पुणे) 11,300 / 13,100
राजमां चित्रा (चीन) 13,900 / 14,600
राजमां चित्रा (शर्मिली) 9,900 / 10,200
जीरा 27,600 / 31,700
धनिया 17,700 / 22,700
लालमिर्च गुन्टूर (334 नं.) 17,500 / 18,500
लालमिर्च तेजा 26,000 / 29,800
हल्दी इरोड गट्‌ठा 24,400 / 24,500
हल्दी निजामाबाद 25,500 / 27,800
काजू (320 नं.) (प्रति किलो) 1,020 / 1,040
काजू (210 नं.) (प्रति किलो) 1,080 / 1,120
काजू (240 नं.) (प्रति किलो) 1,050 / 1,060
काजू (180 नं.) (प्रति किलो) 1,170 / 1,180
मखाना (प्रति किलो) 825 / 1,300
गोला 43,000 / 48,000

 

5. बठिंडा मंडी

 

जिंस / वस्तु भाव / विवरण
रुई (प्रति मन) - जे-34 पंजाब 6,625 / 6,660
रुई (प्रति मन) - हरियाणा 6,580 / 6,630
रुई (प्रति मन) - राजस्थान 6,630 / 6,680
बिनौला 4,450 / 4,600
नरमा कपास नई 8,600 / 9,000
खल बिनौला (प्रति क्विं.) 4,000 / 4,050
सरसों खल (प्रति क्विं.) 3,700 / 3,750
गेहूं चोकर (29 किलो) 730
गेहूं चोकर (50 किलो) 1,370

 

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