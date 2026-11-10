पंजाब में पोटाश खनन की उम्मीद बढ़ी, केंद्र ने दी 35 बोरहोल की अनुमति; मार्च से शुरू हो सकता है सर्वेक्षण

रमनजीत सिंह मणकू, चंडीगढ़। पंजाब में पोटाश की खोज को बड़ी गति मिली है। केंद्रीय खनन मंत्रालय ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में पोटाश की खोज के लिए 35 बोरहोल की अनुमति दे दी है। यह जानकारी पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गोवा में हुई खनन मंत्रियों के सम्मेलन के बाद दी।

खनन एवं कोयला क्षेत्र में सुधारों पर ‘खनन मंत्रियों का सम्मेलन’ गोवा के बेनौलिम में 5-6 नवंबर 2026 को हुआ। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने की। पंजाब की ओर से बरिंदर कुमार गोयल ने हिस्सा लिया।