PCS परीक्षा विवाद गहराया, पटियाला में सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का धरना शुरू, CBI जांच की मांग
पंजाब लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों ने पटियाला स्थित कार्यालय के बाहर धरना दिया और सीबीआई जांच की मांग की है।
HighLights
पीसीएस परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का धरना।
प्रदर्शनकारी पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे।
अभ्यर्थियों ने पूरी पीसीएस परीक्षा दोबारा कराने की मांग की।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोपों को लेकर मंगलवार को पटियाला स्थित पंजाब लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है।
इस दौरान बड़ी संख्या में पीसीएस अभ्यर्थी भी धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच और पीसीएस परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की है। धरने में शामिल पीसीएस परीक्षा में अपीयर हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले आठ से नौ महीनों से परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों की योग्यता, उनकी नियुक्ति और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की सूची और उनके रोल नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके।
अभ्यर्थियों ने कहा कि उनकी तीन-चार प्रमुख मांगें हैं, जिनमें सबसे अहम पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाना है। उनका कहना है कि परीक्षा परिणाम और चयन के क्रम को लेकर सामने आए सवालों की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
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पूरी परीक्षा दोबारा करवाने की मांग
अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया कि वे केवल उत्तर पुस्तिकाओं की री-इवैल्यूएशन यानी दोबारा जांच नहीं चाहते, बल्कि पूरी पीसीएस परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले आठ-नौ महीनों की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर उनका भरोसा प्रभावित हुआ है।
विद्यार्थियों ने बताया कि वे अपने सभी साथियों को एक मंच पर लाने और अपनी मांगों को आयोग के चेयरमैन तक पहुंचाने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका धरना शांतिपूर्ण है और वे किसी भी प्रकार की हिंसा या कानून व्यवस्था में बाधा डालना नहीं चाहते।
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अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें
1. पीसीएस परीक्षा से जुड़े पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए।
2. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की योग्यता और नियुक्ति संबंधी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
3. श्रेणीवार चयनित अभ्यर्थियों की सूची और रोल नंबर सार्वजनिक किए जाएं।
4. परीक्षा की पूरी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
5. मौजूदा परीक्षा प्रक्रिया पर उठे सवालों को देखते हुए पूरी पीसीएस परीक्षा दोबारा आयोजित करवाई जाए।
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