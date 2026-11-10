PCS परीक्षा विवाद गहराया, पटियाला में सर्विस कमीशन कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का धरना शुरू, CBI जांच की मांग

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) की पीसीएस परीक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। परीक्षा प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी के आरोपों को लेकर मंगलवार को पटियाला स्थित पंजाब लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर पीसीएस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है।

इस दौरान बड़ी संख्या में पीसीएस अभ्यर्थी भी धरने पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग पूरे मामले की सीबीआई जांच और पीसीएस परीक्षा दोबारा आयोजित करवाने की है। धरने में शामिल पीसीएस परीक्षा में अपीयर हुए अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले आठ से नौ महीनों से परीक्षा प्रक्रिया को लेकर उनके मन में कई सवाल हैं।

उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से अपनाई गई मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता स्पष्ट नहीं है। अभ्यर्थियों की मांग है कि उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने वाले परीक्षकों की योग्यता, उनकी नियुक्ति और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी सार्वजनिक की जाए। इसके अलावा श्रेणीवार चयनित उम्मीदवारों की सूची और उनके रोल नंबर भी सार्वजनिक किए जाएं, ताकि पूरी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिल सके।