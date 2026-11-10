जेल में बंद AAP के पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027

जागरण संवाददाता, तरनतारन। वेयरहाउस डीएम आत्महत्या मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 न लड़ने की घोषणा कर दी है। घोषणा करते हुए भुल्लर ने पार्टी के समर्थकों का धन्यवाद किया है। लालजीत भुल्लर की ये घोषणा उनके इंटरनेट मीडिया पेज पर की गई है। अब ये सवाल भी उठने लगा है कि जेल में बैठे मंत्री का अकाउंट कौन चला रहा है।

2022 में कैरों को हरा बने थे विधायक साल 2022 में पट्टी हल्के से पहली बार चुनाव लगकर पूर्व मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों को हराने वाले लालजीत भुल्लर प्रदेश में बनी आप सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। अप्रैल 2020 में डीएम गगनदीप सिंह रंधावा आत्महत्या मामले में उनको अमृतसर पुलिस ने नामजद किया और बाद में लुधियाना से उनको गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भुल्लर ने उक्त केस की जांच प्रभावित न हो यह कहते कैबिनेट से त्याग पत्र दिया था। जो तुरंत मंजूर कर लिया गया था।