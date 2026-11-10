रात में परिवार से हंसते हुए की थी बात, दीपावली वाले दिन तिरंगे में लौटा पंजाब का लाल; 6 साल की बेटी ने दी मुखाग्नि

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की 78 बटालियन के कॉन्स्टेबल शिवदयाल छह नवंबर को ड्यूटी के दौरान हुए हृदयाघात से बलिदान हो गए। वे बंगाल के गोपालपुर न्यू कूच बिहार बांग्लादेश बॉर्डर पर तैनात थे।

दीपावली के दिन तिरंगे में उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर अमृतसर लाया गया। यहां से बीएसएफ के वाहन से मोहल्ला सैली कुल्लियां स्थित उनके निवास स्थान लाया गया। यहां लोगों ने अंतिम विदाई दी फिर चक्की पुल के नजदीक बने श्मशान घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।

सात वर्षीय बेटी ने मुखाग्नि दी। पत्नी रमन ने नम आंखों से बताया कि पांच नवंबर को रात 11 बजे उनके पति ने बार्डर पर गश्त के दौरान वीडियो काल कर मां व बच्चों से बात कर परिवार का हाल जाना था।

तिरंगे में लिपटी कॉन्स्टेबल शिवदयाल की पार्थिव देह को कंधा देते हुए कुंवर रविंद्र विक्की व बीएसएफ के जवान। सौ. परिषद अगली सुबह छह बजे आई उनके बलिदान की खबर हमारी दुनिया उजाड़ दी। पिता का पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो सात वर्षीय बेटी शवन्या व चार साल की बेटी शहनाया एकटक निहारती रहीं। वह शायद इस बात से अंजान थी कि उनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। जब इन दोनों बेटियों व मां ने सैल्यूट किया तो "भारत माता की जय" का जयघोष होने लगा। परिवार का नहीं रहा कोई सहारा, बेटी ने दी मुखाग्नि बलिदानी की बेटी शवन्या ने अपने नन्हें हाथों से अपने पिता की चिता को मुखाग्नि भेंट की। कॉन्स्टेबल शिवदयाल के चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वह परिवार में अकेले कमाने वाले थे।