PCS मेन्स-2025 परिणाम विवाद केंद्रीय गृह मंत्री तक पहुंचा, रद्द कर दोबारा परीक्षा कराने और CBI जांच की उठी मांग

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) की PCS मेन्स-2025 परीक्षा के परिणाम को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गया है। परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर नाराज उम्मीदवारों ने राज्यसभा सांसद तरुण चुघ के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और परीक्षा दोबारा करवाने की मांग उठाई है।



उम्मीदवारों की ओर से सांसद तरुण चुघ को सौंपे गए मांग पत्र में बीती चार नवंबर को घोषित पीसीएस मेन्स के परिणाम पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। छात्रों ने आरोप लगाया है कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रही और कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी स्वतंत्र जांच जरूरी है। अभ्यर्थियों ने करीब 88 हजार उम्मीदवारों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है।

इसके अलावा उम्मीदवारों ने मेन्स परीक्षा के आयोजन और परिणाम घोषित करने में हुई देरी पर भी सवाल उठाए हैं। मांग पत्र में बताया गया है कि 331 पदों के लिए 3,959 उम्मीदवारों में से 751 को 12 परीक्षा केंद्रों से शार्टलिस्ट किया गया। छात्रों ने दावा किया है कि 86 उम्मीदवार लगातार रोल नंबरों के 26 समूहों में शामिल पाए गए।

इनमें 22 समूह तीन-तीन उम्मीदवारों, दो समूह चार-चार उम्मीदवारों और दो समूह छह-छह उम्मीदवारों के बताए गए हैं। वहीं, एक परीक्षा केंद्र से कथित तौर पर 24.21 प्रतिशत चयन होने का भी दावा किया गया है। अभ्यर्थियों ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों के चयन पर भी सवाल उठाए हैं, जिन्हें कथित तौर पर अनुपस्थित दिखाया गया था।

यह भी पढ़ें- पंजाब में 6 PCS अधिकारियों के तबादले, पढ़ें किसे क्या जिम्मेदारी मिली क्वालिफाइंग पेपर और चैट पर उठे सवाल अभ्यर्थियों का आरोप है कि पंजाबी और अंग्रेजी के क्वालिफाइंग पेपरों के मूल्यांकन में अत्यधिक सख्ती बरती गई, जिसके चलते यूपीएससी मेन्स पास करने वाले कई उम्मीदवार भी पीसीएस परीक्षा में इन पेपरों में असफल घोषित कर दिए गए। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों की नियुक्ति और नियमों के अनुसार तीन गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने की प्रक्रिया पर भी पारदर्शिता की मांग की गई है।



मांग पत्र में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ईडी की ओर से पेश किए गए हलफनामे का हवाला देते हुए 28 दिसंबर 2024 की कथित व्हाट्सऐप चैट का जिक्र किया गया है। अभ्यर्थियों के अनुसार, इन चैट में पीपीएससी इंटरव्यू को प्रभावित करने से संबंधित बातचीत सामने आई थी। पत्र में 11 ऐसी चैट का उल्लेख करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की गई है।

सीबीआई जांच की उठी मांग उम्मीदवारों की प्रमुख मांगों में जहां पीपीएससी चेयरमैन का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगा गया है वहीं परीक्षा सचिव को तत्काल पद से हटाए जाने अथवा उनका तबादला किए जाने और उनके पूरे कार्यकाल का रिकार्ड सार्वजनिक किए जाने की मांग भी की गई है।