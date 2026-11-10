पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज, टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार की रणनीति पर हुआ मंथन

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में सुबह से ही बैठकों का दौर जारी रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह की अगुवाई में पार्टी के जिला प्रधानों और हलका प्रधानों के साथ बैठकें कर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया गया।

इन बैठकों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति, संगठन की मजबूती और संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में जिला प्रधानों से उनके क्षेत्रों की राजनीतिक स्थिति और चुनावी संभावनाओं के बारे में लिखित और मौखिक दोनों तरीकों से फीडबैक लिया गया। नेताओं ने अपने-अपने जिलों में पार्टी की स्थिति, चुनावी चुनौतियों और संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव रखे।

इसके साथ ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। पार्टी की ओर से जिला और हलका स्तर पर फीडबैक लेने के अलावा अलग-अलग स्तर पर सर्वे भी करवाए जा रहे हैं। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर ही टिकट वितरण को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

पार्टी की तैयारी संगरूर में हुई रैली से भी बड़ी रैली आयोजित करने की है, जिसमें प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। पंजाब कांग्रेस की ओर से 12 नवंबर से शुरू होने वाली 'जवानी संभाल साइकिल यात्रा' में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ सचिन पायलट के भी शामिल होने की संभावना है।