PCS मेंस रिजल्ट विवाद के बीच डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी, गुस्साए अभ्यर्थियों ने PPSC ऑफिस के बाहर दिया धरना

डिजिटल डेस्क, पटियाला। पीसीएस-मेंस परिणाम को लेकर अभी तक विवाद थमा नहीं है। इस बीच पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (PPSC) ने साक्षात्कार के लिए चुने गए अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया है।

पीपीसीएस के मुताबिक, 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चुने हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी। दस्तावेजों की जांच के बाद इंटरव्यू का शेड्यूल जारी किया जाएगा।

अभ्यर्थियों ने किया धरना

वहीं, मंगलवार को पीसीएस परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पारदर्शितों की कमी के आरोपों को लेकर पंजाब लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे।