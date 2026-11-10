पंजाब में बस यात्रियों की बढ़ सकती है परेशानी, पनबस-पीआरटीसी कर्मचारियों की 16 से हड़ताल की चेतावनी

अजय अग्निहोत्री, मोहाली। पंजाब में एक बार फिर बस यात्रियों की परेशानी बढ़ सकती है। मांगों का समाधान न होने से पंजाब रोडवेज पनबस और पीआरटीसी के कच्चे कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 16 नवंबर से हड़ताल शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के आवास का घेराव भी किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि अब मुलाजिम सरकार के आश्वासनों के भरोसे नहीं बैठेंगे।

नाराज पंजाब रोडवेज पनबस/पीआरटीसी काॅन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को प्रदेशभर के डिपो के गेट पर रैलियां कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रूपनगर डिपो में आयोजित रैली के दौरान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष भगत सिंह भगता ने कहा कि सरकार के साथ अब तक 65 से 70 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार आश्वासन मिलने के बावजूद मुलाजिमों की मांगों पर कोई फैसला नहीं हुआ।

भगत सिंह भगता ने कहा कि पनबस में 11 से 12 वर्षों से काम कर रहे काॅन्ट्रैक्ट मुलाजिमों को सर्विस रूल के तहत पक्का करने का मामला लगातार लटकाया जा रहा है। पर्सोनल और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद नियम तैयार होने के बावजूद इन्हें कैबिनेट में पास कर लागू नहीं किया जा रहा।

वहीं, 14 अगस्त 2026 के एक्ट नंबर-10 के तहत पनबस और पीआरटीसी के आउटसोर्स मुलाजिमों को सीधे विभाग के अधीन कांट्रैक्ट पर रखने की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों और बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करने का वादा किया था। 26 अक्टूबर को पटियाला में पीआरटीसी मुलाजिमों को काॅन्ट्रैक्ट पर रखने के ऑफर लेटर भी दिए गए, लेकिन आज तक एक भी मुलाजिम को काॅन्ट्रैक्ट पर नहीं किया गया।

सरकार अब तीन से पांच साल आउटसोर्स आधार पर काम करने की शर्त लगाकर मुलाजिमों को राहत देने से बच रही है। 29 अक्टूबर को परिवहन मंत्री और पर्सोनल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में दो दिन के भीतर मांगों का समाधान करने का भरोसा दिया गया था।

31 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में सर्विस रूल पास करने का आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री के निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारी फाइलें पर्सोनल विभाग को नहीं भेज रहे हैं।