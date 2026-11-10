छठ पूजा पर रेलवे की खास तैयारी, यात्रियों की भीड़ को देखते हुए फिरोजपुर मंडल चला रहा 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

जागरण संवाददाता, फिरोजपुर। छठ पूजा पर यात्रियों की भारी भीड़ को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने कमर कस ली है। उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल द्वारा यात्रियों की सुविधा और मांग को ध्यान में रखते हुए नियमित ट्रेनों के अलावा पंद्रह जोड़ी यानी कुल तीस त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है।