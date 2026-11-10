विक्रमशिला से अंग एक्सप्रेस तक 'नो रूम': भागलपुर रूट की ट्रेनों में टिकट के लिए हाहाकार, स्पेशल भी फुल

जागरण संवाददाता, भागलपुर। विक्रमशिला एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, भागलपुर-यशवंतपुर अंग एक्सप्रेस व सूरत एक्सप्रेस सहित लंबी दूरी की ट्रेनों में कंफर्म टिकटों के लिए मारामारी की स्थिति है।

विक्रमशिला एक्सप्रेस व लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस में रिग्रेट की स्थिति है, जबकि अन्य सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है। स्लीपर से एसी क्लास तक के कोच में 57 से 183 तक वेटिंग है।

हालांकि, त्योहारों में भीड़ को कम करने और यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनें भी चलाने की घोषणा की गई हैं।

स्पेशल ट्रेनों के चलने से लोगों की परेशानी कम होने के साथ कंफर्म टिकट के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन दिल्ली से भागलपुर तक चलने वाली त्योहार स्पेशल में भी यही स्थिति है। कंफर्म टिकट के लिए मारामारी है।